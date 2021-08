C'est un très gros coup ! L’ancien international français Thierry Henry va intégrer l’équipe d’experts et consultants foot pour animer la nouvelle offre d’Amazon Prime consacrée à la diffusion de la Ligue 1, a annoncé ce mercredi dans un communiqué le groupe américain. L’ancien joueur de Monaco, de la Juventus, de Barcelone ou d’Arsenal sera « la tête d’affiche de la diffusion de la Ligue 1 sur Prime Video », se félicite Amazon, à deux jours du début de la nouvelle saison.

Le géant américain de la tech a récupéré en juin les droits remis en jeu par la Ligue de football professionnel (LFP), après la faillite retentissante de la filiale du groupe sino-espagnol Mediapro. Plus de 300 matchs seront diffusés par saison sur cette nouvelle offre nommée « Le Pass Ligue 1 » disponible pour les abonnées à Amazon Prime contre un supplément de 12.99 euros par mois, montant qui viendra donc s’ajouter à l’abonnement de base, de 5.99 euros par mois ou 49 euros par an.

Nos derniers transferts pour la saison de @Ligue1UberEats à venir ! #Henry pic.twitter.com/1QdwUpff8y — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 4, 2021

Bodmer, Giuly, Cheyrou, Cissé, Hilton, Nivet...

Outre l’ancien champion du Monde, Amazon s’est adjoint les services « d’anciennes stars et coachs du championnat » français tels que Mathieu Bodmer, Ludovic Giuly, Corine Petit, Benoît Cheyrou, Edouard Cissé, Vitorino Hilton, Benjamin Nivet, Pascal Dupraz ou Dominique Arribagé. Parmi les nouvelles recrues, le journaliste Karim Bennani, ancien de Canal+, présentera « le nouveau multiplex Ligue 1 », chaque dimanche à 15h.

« Chaque semaine, ils seront les visages de notre diffusion de la Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video et apporteront toute leur expertise et leur passion du jeu aux abonnés. Ce n’est que le début pour nous et nous allons chercher à innover tout au long de la saison », a assuré Alex Green, directeur général de Prime Video Sport pour l’Europe, cité dans le communiqué. Parmi les fonctionnalités proposées aux abonnés, la possibilité « de choisir de désactiver les commentaires et de profiter de l’ambiance du stade avec le retour du public en tribunes cette saison ».