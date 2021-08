Cette fin de mercato est irrespirable, et tout indique qu’elle le sera jusqu’au bout. Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour de bon vendredi matin. Et ce vendredi soir, Manchester United a indiqué avoir trouvé un accord avec la Juventus Turin pour le transfert du joueur portugais, qui a déjà porté le maillot des «Reds Devils» entre 2003 et 2009, a annoncé vendredi le club anglais de football.

«Manchester United est ravi de confirmer que le club est parvenu à un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, transfert encore soumis à un accord sur les termes du contrat, l'obtention d'un visa et le feu vert médical», a indiqué Manchester United dans un communiqué.

Au vu des récentes rumeurs, tout laissait pourtant indiquer que le Portugais allait signer à Manchester City et ainsi trahir son premier grand club étranger, Manchester United​. Mais en quelques heures, la situation s’est inversée. Plusieurs médias anglais annoncent que les Citizens n’ont formulé aucune offre officielle et que les Red Devils étaient, eux, prêts à accueillir leur ancienne légende.

L’entraîneur actuel et ancien coéquipier de Ronaldo à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer, n'avait pas nié pas les contacts entre les deux parties. « Nous avons toujours eu un bon contact. Je sais que Bruno (Fernandes) lui a également parlé. S’il devait partir de la Juventus, il sait que nous sommes là », avait affirmé le technicien norvégien lors d’une conférence de presse.

Guardiola évasif, Solskjaer élogieux

« C’est Cristiano qui décidera où il veut jouer, pas Manchester City ou moi-même. Pour l’instant, cela semble encore loin. Avec ce type de joueurs, c’est eux qui décident. Ils frappent à la porte, ils appellent, et après il y a des situations que je ne peux pas contrôler », avait auparavant déclaré Pep Guardiola.

A Old Trafford, le discours est un peu plus chaleureux. « Je ne pensais pas que Cristiano allait partir. Il y a eu des spéculations ces derniers jours, bien sûr », avait de son côté expliqué Solksjaer. « Cristiano a été une légende de ce club. C’est le plus grand joueur de tous les temps si vous voulez mon avis », a estimé l’entraîneur. C’est comme ça qu’on dit « reviens à la maison » en norvégien ?