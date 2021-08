« Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes » est de retour pour une troisième saison ! Pour ce premier épisode de l’exercice 2021-2022, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur le début de saison des Jaune et Vert. Avec un nul, une victoire et une défaite au compteur, pour 4 points récoltés, le début de saison du FCN est-il réussi ?

Derrière le micro, les journalistes débattent aussi du dernier match et cette défaite rageante dans le derby à Rennes​. Ce revers gâche-t-il ce début de saison ? Les Nantais étaient-ils en mesure de proposer autre chose offensivement ? Comment se montrer dangereux sans Kolo Muani ni Simon ?

Quels départs ? Quels préjudices ?

Cette question amène d’ailleurs le second thème de ce podcast du jour. Comment s’annonce la fin de mercato pour le FC Nantes, alors que la dernière semaine du marché des transferts s’annonce décisive ? Une question sur ce thème a d’ailleurs été posée sur les réseaux sociaux : entre Blas, Kolo Muani, Simon et Emond, quel départ serait le plus préjudiciable ?

Enfin, dernier thème abordé dans ce premier épisode de la saison 3 : le divorce est-il consommé entre les supporters des Canaris et leur club ? Entre la fronde anti-Kita, la très faible affluence pour le premier match de la saison à la Beaujoire, la non-campagne d’abonnements de la part du club, et le boycott de la Brigade Loire, le groupe de supporters le plus influent à Nantes, les relations sont toujours aussi tendues entre le club et ses fans.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités spéciaux) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).