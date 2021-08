Bon, visiblement elle l’a pris avec le sourire. L’Australienne Jessica Fox, récente médaillée d’or en canoë et de bronze en kayak a perdu son bouquet. Mais là où l’affaire n'est pas banale, c’est que le drame s’est noué… dans un TGV entre Paris et Marseille.

«Ma mère a pris le train 9835 voiture 13 de Paris CDG à Marseille le samedi 31/7 à 17h58 et elle a oublié mes bouquets de victoires olympiques avec les mascotes de Tokyo2020. Pouvez-vous m’aider à les retrouver ? Merci», a-t-elle tweeté ce mercredi. Avant de préciser dans un autre message : «C’est pas très grave et je ne m’attend pas à les retrouver».

Bonjour @SNCF, ma mère a pris le train 9835 voiture 13 de Paris CDG à Marseille le samedi 31/7 à 17h58 et elle a oublié mes bouquets de victoires olympiques avec les mascots de Tokyo2020. Pouvez-vous m'aider à les retrouver ?

Merci 🙏🏽 pic.twitter.com/gnE2tGNUev — Jess Fox OLY (@jessfoxcanoe) August 4, 2021

Alors deux questions se posent : comment parle-t-elle aussi bien français, et comment se fait-il que sa mère soit dans un TGV ? Et bien la maman de la star du canoë et du kayak est en fait française. Et connue qui plus est, puisqu’il s’agit de Myriam Jérusalmi, médaillée de bronze aux JO d'Atlanta en 1996 en kayak et multiple championne du monde. La pomme n’est pas tombée loin de l’arbre.