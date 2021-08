La superstar de la gymnastique Simone Biles a remporté mardi la médaille de bronze lors de la finale de la poutre aux Jeux de Tokyo, derrière la Chinoise Guan Chenchen qui devient championne olympique et succède ainsi à l’Américaine. A l’arrêt depuis une semaine, Biles, quadruple championne olympique à Rio, a obtenu la note de 14.000 points avec un exercice simplifié à la poutre. Elle a été devancée par les Chinoises Chenchen Guan avec 14.633 points et Tang Xijing (14.233 pts).

Elle repart ainsi de Tokyo avec deux médailles, les sixième et septième de sa carrière : celle en argent du concours par équipes et celle-ci à la poutre, bien loin du bilan que tout le monde lui prêtait depuis des mois. La star attendue des Jeux, en proie à une perte de confiance et confrontée à un phénomène de perte de repères dans l’espace («perte de figure » ou twisties), avait abandonné en pleine finale du concours général par équipes, à la stupeur générale, puis renoncé à quatre finales (concours général, saut, sol, barres).

Elle a assuré

Le phénomène de « perte de figure » qui lui fait perdre ses repères dans l’espace, est particulièrement problématique sur les acrobaties arrières comportant des vrilles, d’après les spécialistes, de surcroît chez une gymnaste qui réalise des acrobaties extraordinaires.

Simone Biles a déjà quatre figures baptisées de son sceau et souhaitait en inaugurer une nouvelle, au saut, lors des JO. Avant que la compétition ne démarre, elle s’était échauffée tranquillement avec sa coéquipière Sunisa Lee - championne olympique du concours général en son absence - et a répété son mouvement avec des sorties sans vrilles.