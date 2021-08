C’est parti pour la free agency en NBA, et les premières signatures sont tombées la nuit dernière. On vous résume tout ça rapidement.

Les prolongations

Nicolas Batum reste aux Clippers. L’ailier de l’équipe de France a su faire sa place à LA. Il prolonge logiquement son bail. Même chose pour Chris Paul à Phoenix, Jimmy Butler à Miami, Trae Young à Atlanta, Derrick Rose aux Knicks, Blake Griffin aux Nets, Shai Gilgeous-Alexander à OKC (on vous épargne les role players).

Les arrivées

Le meneur All Star de Toronto Kyle Lowry était le joueur le plus recherché. Il signe finalement au Miami Heat. Le meneur des Pelicans Lonzo Ball part à Chicago, Dwight Howard retourne aux Lakers, Spencer Dinwiddie signe à Washington. Et puis Evan Fournier part à New York, mais on vous l'a déjà dit ici. Voilà pour l’essentiel.