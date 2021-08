Ce n’est pas les Français qui pleureront le plus : leurs réguliers bourreaux espagnols se sont fait sortir par Team USA ce mardi matin (81-95) en quart de finale du tournoi olympique, dans un match serré jusqu’à la mi-temps, avant que Kevin Durant (29 points à 10/17 au tir) ne prennent les choses en main.

Ricky Rubio aura eu beau se démener, signant 38 points à 13/20 au shoot, les Américains ont su faire le dos rond avant d’artiller à trois points en seconde période. Visiblement plus en jambes qu’au premier tour, les hommes de Gregg Popovitch sont de nouveau les favoris de la compétition. Ils seront opposés en demi-finale à l’Australie ou à l’Allemagne.

Pour les Espagnols en revanche, une page se tourne. Marc et Pau Gasol (36 et 41 ans) ont ainsi fait leurs adieux à la sélection juste après la rencontre : « C'est le moment de descendre de cette attraction sur laquelle nous avons monté il y a plusieurs années, a expliqué le cadet de la fratrie. Nous avons eu une grande chante, mais c'est le moment de laisser la nouvelle génération grimper, s'amuser et avoir sa propre expérience. »