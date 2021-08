La superstar de la gymnastique Simone Biles, qui a renoncé à quatre finales aux Jeux, participera à celle de la poutre mardi, a annoncé la Fédération américaine de gymnastique lundi : « Nous sommes très heureux de confirmer que vous verrez deux gymnastes américaines en finale de la poutre demain – Suni Lee et Simone Biles !! Hâte de vous suivre toutes les deux ! »

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow - Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!