Reverra-t-on Simone Biles, la GOAT de la gym mondiale, dans ces JO de Tokyo ? Rien n’est moins sûr après l'abandon (méga surprise) de la quadruple médaillée d’or aux Jeux de Rio lors de l’épreuve du saut de cheval, mardi. La superstar américaine de 24 ans, appelée à tout rafler cet été en terre japonaise, souffre de problèmes d’ordre psychologique dus aux immenses attentes qu'elle suscite. Zone Mixte revient avec vous sur la pression qui pèse depuis des années maintenant sur les épaules de la jeune athlète originaire de Colombus.

