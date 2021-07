Dimanche 25 juillet – Jour 2

Les Français du jour

Luka Mkheidze a ouvert la voie samedi, hors de question de ne pas s’y engouffrer. Et il y a du lourd au programme aujourd’hui. En escrime, après la grande déception de la première journée, place à l’épée chez les hommes, où Yannick Borel tentera de décrocher le seul titre qui lui manque, et au fleuret chez les femmes. Rayon valeur sûre, on vous conseille de ne pas rater Amandine Buchard au judo chez les -52 kg. En natation, le petit prodige Léon Marchand est capable de nous surprendre sur le 400 m quatre nages.

Pour le reste, on aura un œil attentif à notre double mixte en ping. Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan jouent une place dans le dernier carré face à la paire hong-kongaise Wong-Doo, 5e au ranking mondial. Coton, mais pas non plus injouable. A suivre les tours de chauffe de nos surfeurs (Jérémy Florès, Michel Bourez, Johanne Defay et Pauline Ado), et les débuts des simples en tennis, avec Gaël Monfils, Alizé Cornet et Caro Garcia.

La star du jour

Place ce dimanche à la team USA, emmenée par Kevin Durant s’il vous plaît. L’entrée en lice des Américains est toujours un événement dans le tournoi de basket, et les Bleus de Nicolas Batum et Rudy Gobert seront aux premières loges pour voir ça. Rendez-vous à 14h pour cette belle affiche.

La médaille que l’on attend (vraiment) pas

Quand on peut allier la découverte et l’espoir, pourquoi pas se priver ? Le skate fait ses grands débuts dans le monde olympique cette nuit, et si on ne peut pas se permettre de vous vendre une médaille assurée pour Vincent Milou et Aurélien Giraud, leur performance vaudra le détour. Si vous voulez mieux connaître les backsides 180, les Kickflips ou les 50-50 grind, c’est maintenant. Nous on y sera, en tout cas.

Les autres épreuves à ne pas louper

Les débuts de la voile, pour être au point quand nos Français claqueront des médailles. Parce que oui, on vous l’annonce, ça va arriver. A voir aussi ce que nous réservent les Bleus du foot face à l’Afrique du Sud, après la gifle infligée en entrée par le Mexique. Et puis pourquoi pas un peu de water-polo, parce qu’on sait pas trop bien pourquoi mais on trouve ça kiffant. Typiquement le genre de discipline qu’on ne regarde qu’aux Jeux.

Le petit conseil lecture qui va bien

Si vous avez profité des quelques éclaircies de ce samedi aprem pour aller vous balader – et vous avez bien raison –, vous avez peut-être raté ce retour sur la première médaille française de la quinzaine. C’est l’heure de la séance de rattrapage. Courez-y, vous ne le regretterez pas.