Le PSG dévoile son maillot extérieur, marine et rose

Le PSG a dévoilé sa tunique extérieure, blanche avec des bandes rose et marine. Et comme partout, pour justifier l’apparition de couleurs et de design sans aucun rapport avec la tunique historique, le service marketing est prié de phosphorer.

Découvrez notre nouveau maillot 𝑎𝑤𝑎𝑦 pour la saison 21/22 qui rend hommage au Grand Paris 🤩#𝗧𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 pic.twitter.com/Sd1AGCefiq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2021

Pour celui-ci, cela nous donne un maillot hommage au Grand Paris, à travers des références à l’architecture post-moderne des années 1970. On voit toujours pas le rapport, mais ça fera plaisir à Patrick Ollier, et surtout vu l’accueil enthousiaste des fans sur les réseaux sociaux, Nike ne devrait pas avoir de mal à en vendre quelques paquets.

Pour le reste, on vous laisse juge.