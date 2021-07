On connaît pas mal de joueurs qui aimeraient avoir le palmarès et le prestige des clubs d’Olivier Giroud. Après Arsenal et Chelsea, l’avant-centre des Bleus va rejoindre l'AC Milan, où il passe sa visite médicale ce vendredi.

Le karting du football va remplacer (provisoirement ?) le roi de la punchline Zlatan Ibrahimovic, blessé au genou depuis la fin de la saison dernière. A 35 ans, Giroud sera presque dans la peau du petit jeune, en comparaison des 40 printemps de l’avant-centre suédois.

Le Calcio n’hésite pas à faire confiance aux joueurs âgés, Didier Deschamps devrait apprécier, lui qui réclamait à son meilleur buteur de trouver un club où il puisse jouer plus qu’à Chelsea. Il y retrouvera deux autres Français : le gardien Mike Maignan, et le latéral gauche Théo Hernandez.