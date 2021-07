Nouveau gros coup pour le PSG. Après Wijnaldum, Donnaruma et Hakimi, c’est une légende vivante du foot européen qui s’engage avec le club de la capitale : Sergio Ramos. Icône du Real Madrid, le défenseur central a quitté libre la Maison-Blanche après 16 années de bons et loyaux services. Son palmarès en club (cinq Championnats, deux Coupes d’Espagne et quatre Ligue des Champions), son aura et son statut de capitaine n’ont pas pesé assez lourd pour obtenir la revalorisation qu’il attendait, alors que le club merengue cherche à se renouveler.

Très proche de Zidane, parti à la fin de la saison, Ramos a donc quitté Santiago Bernabeu en larmes, comme Iker Casillas avant lui. Mais il n’a pas tardé à rebondir. Les rumeurs d’un engagement avec Paris sont vite apparues, et son arrivée au Bourget hier ne laissait plus aucun doute.

Après une visite médicale à l’hôpital américain de Neuilly, le défenseur de 35 ans a paraphé un contrat de deux ans, avec l’assurance de conserver son numéro 4. Selon les informations de l’Equipe, son salaire s’élève à 12 millions d’euros par an. Coucou le fair-play financier.