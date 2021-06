Quel est le point commun entre le footballeur Thiago Silva, le présentateur Patrick Sébastien ou encore le rappeur Booba ? Toutes ces personnalités pourraient avoir été la cible d’une seule et même équipe de cambrioleurs, dont le procès s’ouvre ce mercredi à Paris. Sept hommes et une femme, âgés de 27 à 31 ans, comparaissent jusqu’au 30 juin pour « vols en réunion » et « association de malfaiteurs ».

Le soir du 23 décembre 2018, peu après une heure du matin, Thiago Silva, alors capitaine du Paris Saint-Germain rentre chez lui, dans le huppé 16e arrondissement de la capitale, après avoir joué un match de Ligue 1 contre Nantes au Parc des Princes. Bientôt, le joueur brésilien s'aperçoit que son coffre-fort, des bijoux et des montres se sont volatilisés. Préjudice estimé : 1,2 million d’euros. Sur les images de vidéosurveillance de la résidence, on voit deux hommes escalader une gouttière puis s’introduire dans l’hôtel particulier par une porte-fenêtre. Quelques minutes plus tard, ils repartent à pied, leur butin dans un sac à dos et une valise dérobée sur place.

Des personnalités en vue parmi les victimes

Moins d’un mois plus tôt, un autre joueur du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting, a déjà été cambriolé pour environ 600.000 euros en maroquinerie et bijoux, alors qu’il disputait un match de Ligue des champions contre Liverpool, le 28 novembre 2018. Rapidement, les enquêteurs remontent vite à deux, puis trois hommes. Au fur et à mesure des filatures et des écoutes, ils identifient un groupe d’hommes d’une vingtaine d’années, originaires du quartier populaire parisien de la Goutte d'Or, dans le XVIIIe arrondissement, ainsi que deux véhicules.

Sept personnes sont finalement interpellées en août 2019, une huitième en novembre. Après plusieurs mois d’investigations, les enquêteurs estiment qu’ils sont aussi liés à d’autres cambriolages, dont celui d'Elie Yaffa alias Booba, le 9 décembre 2018 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). A deux, trois ou quatre selon les cas, ils sont par ailleurs soupçonnés de s’être introduits chez Patrick Sébastien dans la nuit du 2 au 3 août 2019, au domicile du chef cuisinier Jean-Pierre Vigato le 19 août et dans la demeure d’un Saoudien fortuné le lendemain. Les objets disparus sont évalués à 4,2 millions d’euros.

« Grimpeur agile »

Des dizaines de bracelets, bagues, montres et sacs – certains étant des contrefaçons – sont saisies dans l’appartement d’une jeune femme à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), parmi lesquels les victimes reconnaîtront certains de leurs biens. Dans un premier temps, les suspects nient en bloc avant de reconnaître, à partir de mi-2020, leur participation à certains faits tout en réfutant leur implication dans d’autres, ou en affirmant n’avoir eu qu’un rôle de « guetteur ». Certains contestent l’évaluation du préjudice en faisant valoir que certains bijoux étaient des faux.

Pour l’accusation, deux hommes sont au centre de cette série de cambriolages, tous commis en passant par une fenêtre et en l’absence des habitants : Mohamed S. surnommé « Jet Li » ou « Le Chat » – un pseudonyme qu’il conteste – décrit comme un « grimpeur agile », et Abdelazim G. portant le sobriquet de « Bidou ». La locataire de leur « planque » à Aubervilliers est quant à elle jugée pour cette dernière infraction ainsi que pour « recel » et « détention d’arme » : elle dément tout.

Sollicités, les avocats des prévenus n’ont pas souhaité s’exprimer avant le procès, ou n’étaient pas joignables.