Meilleur trade pour la boutique de l’Asvel. Antetokounmpo a signé pour deux ans à Lyon-Villeurbanne, a annoncé ce vendredi le club champion de France. Bon, il s’agit de Kostas, l’un des deux frères de Giannis (le troisième larron, c’est Thanasis), la star des Milwaukee Bucks actuellement en Finales NBA, mais quand même : un ex-Laker sous le maillot vert, enfin blanc, enfin noir, on sait plus trop, ça reste un joli coup.

L’intérieur international grec de 2,08 m est âgé de 23 ans. Drafté en 2018 en 60e position par les Sixers de Philadelphie, il avait directement fait l’objet d’un échange avec la franchise des Dallas Mavericks, avant de rejoindre en 2019 les Lakers de Los Angeles où il n’a disputé que quinze matchs la saison dernière.

« C’est évidemment un nom qui parle à tout le monde. Kostas a du talent plein les mains. Il est très athlétique, peut évoluer sur les postes 4 et 5. Il vient de boucler une année en G-League [ligue de développement NBA] et a encore beaucoup à apprendre. Mais lors des discussions que nous avons eues ensemble, nous avons vite pu sentir sa détermination et sa motivation », a assuré l’entraîneur de l’Asvel, TJ Parker.