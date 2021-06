BASKETBALL Grosse désillusion pour Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden éliminés par Milwaukee au Game 7 des demi-finales de conférence

Kevin Durant n'a pas pu contenir Giannis Antetokounmpo tout le match. — Frank Franklin II/AP/SIPA

C’est la preuve qu’empiler les individualités ne fonctionne pas toujours, même en basket. En début de saison, avec son recrutement XXL (Durant, Irving, Harden), Brooklyn faisait soudain figure d’ogre insatiable, après des années d’anonymat. Au gré des blessures de ses stars, la saison s’est averée plus compliquée que prévu, avec un banc largement en dessous des capacités de ses têtes d’affiche.

La machine de guerre était de toute façon surtout prévue pour rouler sur les play-offs. La demi-finale de conférence Est, face aux Milwaukee Bucks d’Antetokounmpo, avait petit air de finale, tant les deux franchises faisaient figures de favorites pour le titre NBA. L’affrontement fut à la hauteur de l’évènement, avec un septième match qui est allé jusqu’en prolongations.

LE SHOOT DE L’ÉGALISATION DE KEVIN DURANT 😱



2 centimètres et les Nets étaient en finale de conférence 🤯 pic.twitter.com/n8jVXvJUcC — FadeAway (@FrenchFadeAway) June 20, 2021

Avec deux pointures de moins, Durant aurait même pu qualifier son équipe. Mais sur son shoot au buzzer, sa chaussure attrapait l’arc-de-cercle. Conséquence, deux points au lieu de trois, et une prolongation fatale aux Nets. Durant, meilleur marqueur de l’histoire sur un Game 7 avec 48 points, ne pouvait pas tout faire seul. Antetokounmpo, auteur de 40 points, était bien mieux épaulé par Middleton et Brook Lopez pour remporter cet extra-time irrespirable (115-111 a.p.) et filer en finale de conférence Est.