Julie Bresset avait décroché l'or olympique le 11 août 2012 à Londres. — Radek Petrasek/AP/SIPA

Elle avait atteint le Graal le 11 août 2012 en décrochant l’or aux Jeux olympiques de Londres dans l’épreuve de VTT cross-country. Un mois plus tard, elle récidivait en remportant le championnat du monde, un titre qu’elle conserva un an plus tard. La coureuse bretonne Julie Bresset s’est forgé un incroyable palmarès en quinze ans de carrière au plus haut niveau.

Après avoir touché les sommets, la native de Saint-Brieuc a aussi connu bien des galères avec une longue phase de dépression et plusieurs pépins de santé qui lui ont gâché la suite de sa carrière. Elle avait repris la compétition en 2018 avec en ligne de mire les JO de Tokyo, pour lesquels elle n’a pas été retenue. A 32 ans, Julie Bresset se prépare désormais à tourner la page du haut niveau.

« Ce dos m’empêche d’être à 100 % »

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, la championne olympique indique qu’elle mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. « Aujourd’hui le plaisir est toujours là, l’envie de m’entraîner aussi mais mon dos me fait défaut, souligne la sportive bretonne. Cela a toujours été mon fusible depuis que je faisais de la compétition à haut niveau. Et ces dernières semaines, j’ai compris que ce dos n’empêchait d’être à 100 %. »

Avant de raccrocher, Julie Bresset disputera encore quelques courses. Avec bien sûr l’envie de terminer sur une bonne note. « Il est certain que je ne serai pas au max de ma forme pour ces dernières courses qui m’attendent mais je suis en tout cas très motivée et j’ai très envie de finir ma carrière de la plus belle des façons », assure la coureuse.