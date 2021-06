L'histoire ne dit pas si Neymar avait prévu un bandeau "200% Jesus" en cas de deuxième titre. — Eraldo Peres/AP/SIPA

Mbappé ne sera pas le seul Parisien à devoir rester au bercail cet été. Comme le Français, Neymar et le capitaine Marquinhos n’ont pas été appelés pour renforcer l’équipe espoir du Brésil au tournoi olympique de football, où la sélection auriverde défendra son titre. En 2016 à Rio, Neymar avait inscrit le dernier penalty en finale contre l’Allemagne, offrant la médaille d’or au pays de Pelé.

L’envie était forte de tenter de conquérir un deuxième titre olympique pour l’attaquant parisien. Mais les Jeux ne font pas partie du calendrier officiel de la FIFA, et les clubs ne sont donc pas obligés de libérer leurs joueurs. "Neymar est une référence mondiale, le grand leader de la sélection principale. On aurait aimé qu’il soit avec nous. Mais c’était compliqué qu’il joue à la fois la Copa América et les JO. Qu’il soit heureux et remporte la Copa América", a déclaré Branco, ex-latéral champion du monde en 1994 et coordinateur des équipes de jeunes du Brésil.

Depuis tout petit le bandeau "100% Jesus" le suis dans les victoires @neymarjr pic.twitter.com/eoMTog5nhS — jr⁷ (@zziwo0) August 20, 2016

Seul Douglas Luiz, capitaine des Espoirs depuis le tournoi de Toulon en 2019 et passé chez les A, enchaînera les deux compétitions sous le maillot auriverde. Daniel Alves, revenu au Brésil à 38 ans et passé par le FC Barcelone, viendra apporter son expérience au Japon. Deux joueurs de Ligue 1 figurent aussi dans la liste d’André Jardine : Bruno Guimares (Lyon) et Gerson (recrue de l’OM).