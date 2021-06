Gaël Monfils lors de son premier tour face à Ramos-Vinolas à Roland-Garros. — Javier Garcia/BPI/Shutterstock/SIPA

L’affiche du jour

Les retrouvailles entre Rafael Nadal et notre Richou Gasquet national, évidemment. Les deux ex-petits princes à la trajectoire opposée se rencontrent pour la 17e fois de leur carrière, et jamais le Tigrounet de Sérignan n’a réussi à l’emporter. Sauf miracle ou catastrophe naturelle de grande ampleur, ça n’arrivera pas non plus aujourd’hui mais revoir un match entre ces deux-là est un plaisir qu’il ne faut rater sous aucun prétexte. C’était d’ailleurs tout le sens des déclas du Français après son premier tour victorieux, lundi. Richard sera heureux d’être là, et nous avec, même si tout le monde aurait préféré que ce soit devant du public. Il faudra se contenter de la télé, les organisateurs ayant eu la bonne idée de programmer ça à 21 heures.

Les favoris du jour

Avant Nadal, Roger Federer aura eu les honneurs du Philippe-Chatrier pour son deuxième tour pas si évident face à Marin Cilic. Le Croate est vieillissant mais reste une tannée à jouer, surtout quand chaque match est une plongée dans l’inconnue comme pour Sa Majesté. Novak Djokovic ira lui sur le Lenglen pour un bon petit test face à Pablo Cuevas. Chez les dames, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, qui s’est fait peur dès son entrée en lice, va tenter de passer sans encombres face à Magda Linette. La tenante Iga Swiatek ne devrait pas trop souffrir face à Rebecca Peterson.

Les Français du jour

Il en reste, profitons-en ! Après son premier tour à faire lever les foules, Gaël Monfils va tenter d’enchaîner contre le Suédois Mikael Ymer. Jeune mais pas non un foudre de guerre, le 105e joueur mondial ne représente rien d’insurmontable pour la Monf s’il joue au niveau qu’il a retrouvé face à Ramos-Vinolas. On a envie d’y croire, mais s’il n’y a rien de plus dur que de pronostiquer un match de Monfils. Côté féminin, Fiona Ferro, 8e de finaliste en octobre dernier, aura fort à faire contre Jennifer Brady. L’Américaine, tête de série numéro 13, est un peu en baisse de régime depuis son étonnante finale à l’Open d’Australie mais elle reste une redoutable adversaire.

La météo du jour

L’orage prévu mercredi n’est pas venu, mais il y aura bien un moment où ça va péter. Sûrement pour ce jeudi, avec un bon 28°C bien lourd qui n’attend que ça.

Le prono osé du jour

On voit bien Carlos Alcaraz, la nouvelle sensation du tennis espagnol, sortir l’expérimenté Nikoloz Basilashvili. Pas si osé ? Sans laisser un set, ça l’est un peu plus, déjà, même si on a connu le Géorgien plus fringuant.