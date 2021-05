Pierre-Hugues Herbert, le 31 mai 2021 à Roland-Garros. — Michel Euler/AP/SIPA

La malédiction des trois prénoms a encore frappé. Comme son illustre prédécesseur Paul-Henri Mathieu (PHM), Pierre-Hugues Herbert (P2H) entame une reconversion fort louable de looseur magnifique à Roland. Six mois après avoir bousculé Zverev jusqu’au bout de la nuit froide avec son jeu d’attaque flamboyant, L’Alsacien a fait tourner bourrique la nouvelle terreur du circuit, l’Italien Sinner, avec balle de match incluse. Hélas, malgré 43 charges héroïques au filet et 58 frappes d’artillerie gagnantes, notre homme est encore rentré fanny chez lui.

« C’est vrai que je les accumule, se désole Herbert. Je trouve que ce n’est pas forcément payé, encore une fois. J’ai l’impression d’avoir mis les ingrédients qu’il fallait, et au final je me retrouve un peu comme un con d’avoir perdu contre un joueur qui a su faire tourner un match difficile à faire tourner ». Pas de regret spécifique sur la balle de match, caviardée bien comme il faut sur un coup droit chandelle maison, mais par contre que dire de ce lob de défense improbable de Sinner à 4-3 et 15-40 contre lui dans la quatrième manche ?

🎾 L'Italien Jannik Sinner arrache la cinquième manche en remportant le quatrième set aux forceps face à Pierre-Hugues Herbert (6-1, 4-6, 6-7, 7-5) #RolandGarros



▶ Suivez la rencontre en direct : https://t.co/q7duus34xb

🔥Tous les matches : https://t.co/2r5Z1AivZz pic.twitter.com/pcn5NeA7Lj — France tv sport (@francetvsport) May 31, 2021

« Quand je monte après mon retour profond, je me dis que dans la position où il est, il a moins de 5 % de chance de mettre de lob dans le terrain. Je la laisse passer parce que je suis persuadé qu’elle sort. C’est sûr que si je fais ce point c’est une autre histoire, mais il faudrait que je revoie les images pour voir si c’est vraiment une erreur de ma part ou si c’est juste un coup extraordinaire à un moment très important ». Un peu des deux, sûrement.