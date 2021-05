Roger Federer à l'entraînement sur le Philippe Chatrier, le 29 mai 2021. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Programme chargé pour les Tricolores, qu’on espère plus en réussite que dimanche, mais surtout : le retour de Roger, aux alentours de 16 heures.

L’affiche du jour

Alors oui, ce n’est pas le plus gros match en perspective car l’Ouzbek Istomin a perdu de sa superbe depuis 2017 et sa victoire surprise contre Djoko à Melbourne, mais le retour de Roger Federer sur l’ocre parisien à l’heure du goûter, ça fait saliver non ? Surtout qu’il faut profiter de chaque instant, pas dit qu’on revoit le Suisse dans les parages après cette année.

Les favoris du jour

Malgré son statut de tête de série numéro 2, Medvedev n’est pas à l’aise à Roland, où il n’a toujours pas gagné un match en quatre participations De là à craindre le cogneur fou Bublik ? Sans doute. Pour voir un candidat crédible au titre sur les courts, il faut plutôt aller chercher chez les femmes : la tenante du titre Swiatek (tête de série n°8) commence face à Juvan à midi, et la Canadienne Andreescu entre en scène en début d’après-midi contre Zidansek. A surveiller aussi le Kenin (tête de série n°4) – Ostapenko.

Les Français du jour

Ouf, on verra au moins une Tricolore se qualifier aujourd’hui ! Cornet et Tan s’écharperont dès onze heures, à suivre sur le live. Avec l’appui du public, Caroline Garcia aura aussi toutes ses chances contre l’Allemande Siegemund. Les garçons sont tombés sur du lourd : Herbert se tape Sinner (tête de série n°18) de bon matin, Ruud début de tournoi pour Paire. La journée tricolore se terminera avec Bourgue-Koepfer et Tsonga-Nishioka, après les entrées en piste de Rinderknech (contre Cilic) et Cazaux (face à Majchrzak).

La météo du jour

Le lundi au soleil, comme chantait Cloclo. Pas un nuage à l’horizon et jusqu’à 24°C attendu en milieu de journée. On vous met une citronnade avec ça ?

Le prono osé du jour

En interne, un collègue nous a vendu Rinderknech comme la meilleure chance française de faire un troisième tour. On a rigolé en se pinçant le nez et puis… Bon, Cilic n’est plus ce qu’il était mais ça reste un client pour commencer. 1 euro de misé, 1 euro de perdu comme on dit.