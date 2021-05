Benoît Paire a été — : Javier Garcia/BPI/Shutterstock/SIPA

A Roland-Garros,

On l’a assez enguirlandé ces derniers temps pour ne pas reconnaître quand Benoît Paire sait nous émouvoir dans le bon sens. Pas tant sur le terrain, même si le Français a offert une résistance plus qu’honorable à un client du moment, le rude norvégien Casper de son prénom (trois heures de jeu, balle de deux manches partout, une attitude impeccable tout du long), qu’en conférence d’après-match, où « Ben » a brisé la glace des derniers mois à perdre les suiveurs et le public dans des déclarations trop caricaturales pour un type aussi attachant.

Oui je traverse une période difficile.. je vous demande pas de me comprendre ni de m’aimer la seule chose que je vous demande c’est qu on passe un super Roland Garros, qu’il y ait victoire ou défaite juste Kiffons ce moment et amusons nous!! J’ai besoin de vous pour mettre le feu pic.twitter.com/Dy2nl1qkbr — paire benoit (@benoitpaire) May 28, 2021

« Je me demandais si le public n’allait pas me détester »

Il ne l’a pas dit comme ça, mais l’Avignonnais n’a pas dû dormir de la nuit, tracassé par l’accueil qui lui serait réservé après tant de remontrances sur les réseaux et dans la presse. « Je reçois tellement de critiques que je me demandais comment ça allait se passer sur le court. J’avais besoin de savoir comment le public allait réagir après tout ce qu’on a dit sur moi. Je me demandais s’ils n’allaient pas me détester. Alors quand les gens me donnent autant d’amour comme ça… »

Alors on verse une grosse larmichette en saluant une foule conquise du début à la fin, et même au milieu, quand le coup droit de Paire avait décidé de faire bronzette, à coups de « Benoît let’s go Benoît », « Elle est où Marion », et autres « La chaaaaaaaaaaaaatte » éructés sur chaque service gagnant du Norvégien. Le moyen, enfin, de se débarrasser de toutes ces mauvaises ondes qui polluent l’esprit du 40e joueur mondial depuis le début de la pandémie ?

« J’ai tellement souffert ces derniers mois »

L’intéressé en est persuadé : « Il ne faut pas croire que je fais les déclarations que j’ai faites et que je rentre chez moi comme si tout allait bien. J’ai tellement souffert pendant ces quelques mois, et tout le monde a souffert autour de moi. Ma famille voit que je ne suis pas heureux, ils le ressentent. L’accueil du public aujourd’hui, ça m’a fait chaud au cœur, ça m’a surmotivé. J’attendais de pouvoir partager ces moments-là parce que je joue au tennis pour procurer du bonheur aux gens. J’ai ressenti beaucoup d’émotion dès mon entrée sur le court, ça a fait sortir tout ce que j’ai vécu de négatif ces derniers mois. Cette défaite elle est dure, mais elle va me libérer, parce que physiquement c’est déjà éprouvant de rentrer sur un court aussi stressé ».

La FFT, qui a dû le virer de la sélection olympique pour l’exemple, s’est même montrée bonne mère, en lui « prêtant » Boris Vallejo pour le retaper à l’approche avant Roland-Garros. Et Paire s'est montré reconnaissant : « Je remercie la Fédé de m’avoir permis de travailler avec Boris, je remercie, Paulo, je remercie tout le monde ». Paulo, alias PHM, nouveau directeur du haut niveau, qui a encouragé son ancien pote de vestiaire comme un supporter de plus en fin de match, signe que tout le monde a envie d’aider l’un des talents les plus singuliers du réservoir français. Allez, on oublie tout et on s’y remet pour de vrai, Benoît.