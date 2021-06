Jo-Wilfried Tsonga — Javier Garcia/BPI/Shutterstock/SIPA

Ce n’est pas tout à fait surprenant mais ça fait quand même l’effet d’un choc. Jo-Wilfried Tsonga, 36 ans, semble plus près que jamais de la retraite sportive. Miné par les blessures et rattrapé par l’âge, le Manceau ne s’est pas montré très optimiste quant à la suite de sa carrière après sa défaite au premier tour à Roland-Garros contre le Japonais Nishioka (6-4, 6-2, 3-6, 7-6 [7/5]). Foulera-t-il la terre battue parisienne l’année prochaine ?

« Je ne peux rien assurer. On ne sait jamais ce qui peut se passer d’ici là (le prochain Roland-Garros). Ce qui est sûr c’est que si je ne gagne pas beaucoup de matchs, je vais être assez loin au classement et je ne rentrerai plus dans ce genre de tournoi. A un moment donné, il y a l’envie et puis il y a la réalité des choses. Si ça arrive, il sera temps de prendre des décisions : soit de forcer encore un peu, soit de tranquillement passer le fanion. »

Le meilleur des Mousquetaires

Des choses à transmettre, il en a. Tsonga est, des Mousquetaires (avec Gasset, Monfils et Simon), celui qui a accompli le plus de choses au très haut niveau. C’est le seul à avoir réellement réussi à se frotter aux meilleurs à l’apogée du Big Four et caressé le rêve de remporter un Grand Chelem​.

Certes, Jo-Wil aurait aimé emmener Nishioka au cinquième set lundi, mais s’il doit rester un regret de cette riche carrière, c’est cette finale perdue en quatre sets en 2008 à Melbourne contre Novak Djokovic.