Coup de tonnerre sur Roland-Garros, Naomi Osaka a annoncé qu'elle se retirait du tournoi. — Javier Garcia/BPI//SIPA

Une polémique qui aura pris des proportions démentes et incontrôlables pour l’intéressée. Naomi Osaka, menacée par les quatre tournois du Grand Chelems de lourdes sanctions si elle continuait à boycotter les médias à Paris, a décidé de se retirer elle-même d’un tournoi qu’elle ne porte pas dans son cœur depuis le début de sa carrière.

« La meilleure chose pour le tournoi, pour les autres joueuses, et pour mon bien-être, est de me retirer du tournoi que tout le monde puisse se reconcentrer sur le tennis à Paris », a écrit la Japonaise sur ses réseaux sociaux, visiblement désireuse de rentrer aux Etats-Unis au plus vite. « Ce n’est pas la situation que j’avais imaginée en décidant de ne pas répondre à la presse. Je n’ai jamais voulu être une distraction pour le tournoi même si j’admets que le timing n’était pas idéal et le message pas assez clair. Plus important, je n’évoquerais jamais des problèmes mentaux à la légère. J’ai longuement souffert de dépression après l’US Open 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à m’en sortir. Tout le monde sait que je suis très introvertie et que je porte souvent des écouteurs sur les tournois afin de m’aider à faire face à mon anxiété en société. Même si la presse spécialisée a toujours été sympathique avec moi, je ne suis pas une oratrice née et le fait de parler à une conférence de presse provoque chez moi des vagues de stress. Je suis très nerveuse à l’idée de vous donner la meilleure réponse possible ».

Le message se termine toutefois sur une note plus positive, alors que les instances du tennis ont préféré sortir leurs gros muscles pour une affaire qui nécessitait un peu de doigté.. « Je me sentais déjà vulnérable avant d’arriver à Paris et j’ai préféré privilégier mon bien-être en évitant la presse. Je l’ai annoncé avant le tournoi car je pense que les règles sont un peu datées sur ce point. J’ai écrit à l’organisation du tournoi en m’excusant et en disant que je serais ravie de m’exprimer après le tournoi. Je vais prendre un peu de temps hors des courts, mais une fois ce temps arrivé, je voudrais vraiment discuter avec la WTA sur la façon d’améliorer les choses dans notre rapport avec la presse et les fans ».