Djokovic-Nadal, la finale de l'édition 2020 de Roland-Garros (remportée bien sûr par l'Espagnol) — Gregorio Borgia/AP/SIPA

Rafael Nadal, tenant du titre et en quête d’un 14e titre, Novak Djokovic et Roger Federer se retrouvent dans la même moitié de tableau de Roland-Garros, selon le tirage au sort effectué jeudi. Cette configuration a été rendue possible par le fait que Nadal, 3e mondial, n’était pas d’office dans la partie basse du tableau alors que Djokovic, numéro 1, était forcément dans le haut. Federer, qui n’a joué que trois matchs depuis un an, est tête de série numéro 8.

Du côté des Français, Lucas Pouille pourrait retrouver Djoko dès le 2e tour, s’il bat Pablo Cuevas d’entrée. On notera le joli choc des générations entre Hugo Gaston, révélation de la dernière édition, et Richard Gasquet​. Il faudra en profiter, le vainqueur se coltinera Nadal dès le tour suivant. Gaël Monfils, en perte totale de confiance ces derniers mois, aura fort à faire face à Albert Ramos-Vinolas, vrai spécialiste de terre battue. Benoit Paire, s'il a envie de jouer, affrontera Casper Ruud.

Chez les femmes, le tirage a placé les deux dernières lauréates du tournoi, Ashleigh Barty (2019) et Iga Swiatek (2020), dans la même moitié de tableau. Elles pourraient se croiser en demi-finales. Avant ça, Barty pourrait affronter la Française Chloé Paquet au 2e tour. Chez les Françaises justement, tirage compliqué pour Océane Babel, opposée à Elina Svitolina, tête de série numéro 5. Mladenovic jouera une qualifiée avant de vite retrouver Swiatek si elle passe trois tours. Carloine Garcia sera opposée à Laura Siegemund. Duel franco-français enfin entre Alizé Cornet et Harmony Tan.