Venus Williams a un message pour le public alsacien... — MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Paint

La star des Internationaux de Strasbourg (IS) sera… la 102e joueuse mondiale. Mais ce n’est pas n’importe qui ! Rien de moins que Venus Williams, l’Américaine aux sept titres du Grand Chelem et 49 tournois.

L’aînée de Serena, qui vient d’être éliminée à Parme, a confirmé sa participation et obtenu une wild-card de la part de la direction des IS. Elle qui n’était jamais venue jusque-là. D’autres stars l’avaient précédée sur la terre battue installée au pied du Parlement Européen, comme Maria Sharapova en 2010.

Cette année, le plateau est composé d’une joueuse du Top 10 mondiale, Bianca Andreescu (n°6), de six joueuses du Top 30 ainsi que des meilleures Françaises, comme Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Alizé Cornet. Le tournoi débute ce samedi et s’achèvera le samedi suivant. Juste avant le début de Roland-Garros.