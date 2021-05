Roger Federer s'est incliné d'entrée au tournoi de Genève face à l'Espagnol Pablo Andujar, ce mardi. — Fabrice Coffrini / AFP

Le tournoi ATP 250 de Genève est déjà terminé pour Roger Federer. La légende suisse a été éliminée d’entrée ce mardi par l’Espagnol Pablo Andujar, 75e mondial (4-6, 6-4, 4-6), pour son premier match sur terre battue depuis près de deux ans. Mal à l’aise sur son service, Federer (8e mondial) a perdu le premier set et remporté le deuxième, avant de gâcher un break d’avance dans la troisième manche pour s’incliner en 1h54.

Le soutien du public très réduit du court Eaux-Vives (une centaine de personnes), restrictions sanitaires obligent, n’a pas suffi. La dernière apparition de « Rodgeur » sur sa moins bonne surface, remontait au 7 juin 2019, quand il s'était incliné en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal.

Objectif Wimbledon

Depuis, la pandémie a tout bouleversé, et Federer, 39 ans désormais, n’est plus apparu que très épisodiquement sur les courts, avec une double opération du genou qui l’a éloigné du circuit pendant plus d’un an entre février 2020 et mars 2021.

A deux mois et demi de son 40e anniversaire, qu’il fêtera le 8 août, le Suisse disputait ce mardi son troisième match de l’année, lui qui ambitionne d’être de nouveau à 100 % à Wimbledon (28 juin-11 juillet). Sur le gazon londonien, il visera un 21e titre en Grand Chelem et le neuvième à Londres, records absolus chez les hommes. Autant dire qu’il ne faut pas attendre des miracles à Roland-Garros, qui débute le 30 mai.