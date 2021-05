Gaël Monfils lors de l'Open d'Australie en février 2021. — James Gourley/Shutterstock/SIPA

Celle-là, c’est peu de dire qu’il l’attendait depuis un bail. Gaël Monfils a remporté ce mardi son premier match sur le circuit depuis 446 jours en battant le lucky loser brésilien Thiago Seyboth Wild au premier tour du tournoi de Lyon (7/5 6/4). Sa dernière victoire remontait au tournoi de Dubai, en février 2020, quand il avait écarté Richard Gasquet en quart de finale. Depuis, il avait perdu d’entrée aux huit tournois auxquels il s’était inscrit.

That is some SWEET RELIEF 😝@Gael_Monfils defeats Seyboth Wild 7-5 6-4 to get his first tour win in 15 months!@OpenParcARA pic.twitter.com/AyJaVPct84 — Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2021

Fin de la crise de confiance ?

Interrogé sur cette disette après la rencontre, le Français n’a pas voulu en rajouter. « Je n’aime pas forcément parler de ça, a-t-il répondu. J’ai eu une période plus dure, je travaille, et je n’ai pas envie de penser à ça. Je me mets dans mon tournoi, en fait. Tu arrives en conf' de presse et on te rabâche que ça fait quinze mois que tu n’as pas gagné… Ce n’est pas méchant. Mais bon. Voilà, j’ai gagné mon premier tour à Lyon. Je construis ma constance pour arriver au top dans les rendez-vous que je me suis fixé moi-même. »

Entre blessures et coup de blues, Monfils semblait ces derniers temps au fond du trou. A l’Open d’Australie par exemple, il n’avait pu retenir quelques larmes en conférence de presse. « Je joue mal, je n’arrive pas à servir, je n’arrive plus à faire un coup droit, je fais des fautes. Je suis six mètres derrière, je mets des bâches. Pas de confiance. Je suis honnête de vous dire que je n’ai pas de confiance. Je ne me sens pas bien, ça se voit. Je n’ai pas besoin d’en dire plus, ça se ressent je pense », avait-il confié. Une période compliquée qu’il est peut-être en train de refermer.