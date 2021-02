Monfils a craqué après sa défaite au premier tour en Australie. — David Gray / AFP

Monfils au fond du trou. Battu par un joueur de seconde zone au premier tour de l’Open d’Australie après un match décousu en cinq sets (3-6,6-4, 7-5, 3-6, 6-3), le Français a eu du mal à cacher son désarroi en conférence de presse. « Je joue mal, je n’arrive pas à servir, je n’arrive plus à faire un coup droit, je fais des fautes. Je suis six mètres derrière, je mets des bâches. Pas de confiance. Je suis honnête de vous dire que je n’ai pas de confiance. Je ne me sens pas bien, ça se voit. Je n’ai pas besoin d’en dire plus, ça se ressent je pense », a-t-il confié.

« Ça fait mal parce que je taffe »

Très atteint par la succession de défaites depuis la reprise du circuit l’été dernier, Monfils, également battu très tôt à Roland-Garros cet automne, a carrément fondu en larmes à la fin de sa conf' : « J’aimerais bien en sortir. Je demande un peu de clémence. Oui j’ai beaucoup perdu, ça me fait mal parce que je taffe. Le pire c’est que je taffe. Et à chaque fois revenir ici et qu’on me rabâche les trucs… Vous le voyez que je n’y arrive pas. Je m’entraîne comme un boucher et ça ne passe pas. Quand le mec est à terre, faut pas le ''shooter''. J’aimerais bien me relever et vous dire que ce cauchemar est fini, mais là je suis dedans ».

On va donc laisser Monfils tranquille le temps qu’il retrouve un peu de cette fameuse confiance et gagne quelques matchs d’ici la terre battue.