Gaël Monfils ne gardera pas un bon souvenir de l’édition 2021 de l’Open d’Australie. C’est en effet une nouvelle déconvenue pour le numéro un français. Classé 11e mondial, il a été sorti ce lundi dès son entrée en lice par le Finlandais Emil Ruusuvuori (86e), en 5 sets : 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.

Le Tricolore, qui avait atteint les 8es de finale l’an dernier à Melbourne, avait pourtant bien débuté en empochant le premier set. Mais le Finlandais a été plus solide, alors que le Parisien aura été trop inconstant pour s’imposer. Au prochain tour Ruusuvuori affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Japonais Yoshihito Nishioka et l’Espagnol Pedro Martinez.

