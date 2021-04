Svitolina et Monfils vont se marier en juillet — Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Grande nouvelle pour les suiveurs du compte instagram « g.e.m.s life », qui raconte la vie du couple le plus glamour du circuit. Après deux mois d’un «break» annoncé par Gaël Monfils à l’Open d’Australie - « Nous sommes juste deux meilleurs amis qui réalisent qu’il est temps de prendre un peu de distance et s’aider l’un l’autre à vivre la vie la plus joyeuse et accomplie possible. » - avait-il écrit à l’époque, le 14e joueur mondial a demandé sa compagne ukrainienne, 5e mondiale de son état, en mariage.

«Elle a dit OUI !!!, Madame Monfils», a commenté le Français sur son compte twitter, une demande aussitôt confirmée par Svitolina sur ses réseaux sociaux. Une heureuse nouvelle, qui espère-t-on, aidera la Monfe à sortir de l’impasse tennistique dans laquelle il se trouve depuis bientôt un an, avec quasiment aucun match gagné et une grosse dépression après son élimination d’entrée à Melbourne, en janvier.