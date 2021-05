Bons baisers de Madrid. — Valéry Hache / AFP

Kylian Mbappé se montre enthousiaste à l'idée d'évoluer en Bleu avec Karim Benzema.

D'autres sélectionnés pour l'Euro ont également réagi très positivement.

Côté dirigeants, Noël Le Graët et Jean-Michel Aulas n'ont pas caché leur satisfaction.

Forcément, la France du football ne parle que de ça depuis mardi. Les rumeurs ont laissé place à la certitude lorsque Didier Deschamps a annoncé le nom de Karim Benzema parmi les 26 joueurs français retenus pour l’Euro. Kylian Mbappé, futur coéquipier du Madrilène en Bleu (et en club ?) a dégainé sur les réseaux sociaux via un message laconique, à grand renfort d’émojis « flamme », et avec un cliché en forme de prophétie (on le leur souhaite en tout cas). Benzema s’est empressé de retwitter.

KB x KM 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/72smmr87f2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 18, 2021

Parmi les autres sélectionnés, Kingslay Coman, Corentin Tolisso ou encore Steeve Mandanda se sont exprimé sur RMC et BFM TV. Tous ont bien sûr salué le retour de l’ancien banni, avec parfois des mots forts dans le cas du gardien de l’OM, de la même génération (1985 pour Mandanda, 1987 pour Benzema) : « C’est un joueur extraordinaire, avant tout. C’est quelqu’un que j’apprécie énormément. Je suis vraiment content qu’il retrouve l’équipe de France. Vu le niveau qu’il a depuis pas mal d’années, ce sera forcément un plus. »

« Une excellente décision » pour Le Graët

Noël Le Graët a fait plus sobre, via une déclaration au site de la FFF. Mais le grand patron du foot français n’a pas caché non plus son bonheur, lui qui a toujours glissé un pied dans la porte quand Deschamps voulait la claquer devant « KB9 ».

« Si le retour dans le groupe de Karim Benzema a pu surprendre certains, il me réjouit, a glissé le Breton. J’estime que c’est une excellente décision, compte tenu de son talent et de ses performances remarquables tous ces derniers mois. Je suis certain qu’il sera heureux de retrouver ses partenaires et aura à cœur d’aider l’équipe de France à atteindre ses objectifs, comme il l’a toujours fait lorsqu’il a été appelé. »

Forcément, lorsqu’on parle d’un ancien ou actuel joueur lyonnais, Jean-Michel Aulas n’est jamais bien loin. Sur Twitter, son réseau social préféré, le président de l’OL a réagi à plusieurs reprises, avec au passage une véritable déclaration à son ancien protégé : « Karim, nous sommes tous fiers de toi, tu es un enfant de l’OL, de Lyon, tu n’as jamais abandonné pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, à tes côtés nous décrocherons l’Europe. » JMA a déjà pris son billet pour la finale à Wembley, le 11 juillet.