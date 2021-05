Le cour central ne béficiera pas de tribunes derrières les joueuses, seulement de tribunes latérales au vu de la jauge réduite. — Internationaux de Strasbourg

Les Internationaux de Strasbourg débutent ce samedi et s’achèveront le 29 mai.

Dans quelles conditions ? Avec quel public ? Quels documents faudra-t-il présenter pour pouvoir entrer ? On fait le tour de ces questions.

Cette année, une joueuse du Top 10 mondial sera présente, comme les meilleures Françaises ou encore Venus Williams.

Le court central n’est encore pas à tout à fait prêt, le village non plus et ça s’agite dans les allées. C’est l’heure des derniers préparatifs aux Internationaux de Strasbourg. Le temps presse. Le tournoi de tennis féminin débute samedi au pied du Parlement européen.

Le village des Internationaux de Strasbourg en pleine préparation. - Internationaux de Strasbourg

« Comme l’an dernier, on est encore l’un des premiers événements sportifs après le confinement », préfère sourire Jérôme Fechter. Le co-directeur du tournoi, avec Denis Naegelen, en a bien conscience, son événement n’avait pas l’assurance d’être maintenu il y a encore quelques semaines.

Mais la 35e édition des IS aura bien lieu, avec du public, mais dans des conditions particulières au vu du contexte sanitaire. Un protocole a été mis en place en collaboration avec la préfecture du Bas-Rhin et l’Agence régionale de santé du Grand-Est. « C’est un dispositif test pour les grands événements mais ce n’est pas celui du pass sanitaire qui sera mis en place le 9 juin », précise le co-directeur, avant de détailler les mesures.

Une jauge (très) réduite

La principale est la jauge maximale autorisée : 1.000 spectateurs. « Ce sera le maximum dans l’enceinte du tournoi à l’instant T mais si quelqu’un sort, on pourra scanner son billet et l’allouer de nouveau à quelqu’un d’autre », détaille encore Jérôme Fechter. Conséquence directe, la capacité d’accueil du court central a été réduite. Il n’y aura plus 5.000 sièges mais 2.000 seulement, installés sur les tribunes latérales, aucun derrière les joueuses.

Sur ces 2.000 places, seules 1.000 seront donc accessibles. De manière simple : un siège sur deux devra rester vide. « On devra être vigilant, pas sûr que ce soit facile pour tout le monde, surtout ceux qui viennent avec des enfants », reconnaît le responsable, déterminé à ce que ces IS soient « irréprochables ».

Comme annoncé lors de la Conférence de presse : @Venuseswilliams sera présente aux #IS21🤩 !



La star américaine 🇺🇸 aux 7 titres du Grand Chelem confirme sa participation et obtient une wild-card de la Direction du tournoi 🏆.



RDV du 22 au 29 mai !

👉 https://t.co/u4KSdktJNF pic.twitter.com/wAz8NaGJHq — Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 19, 2021

Cela devrait se vérifier dès l’entrée, elle aussi sous conditions. Toutes les personnes majeures, pas mineures, devront ainsi présenter soit un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un schéma vaccinal complet avec une dernière injection d’au moins quinze jours. Pour ceux ayant déjà été touchés par le Covid-19, il faudra une attestation de test sérologique positif ou de test PCR positif de plus de deux semaines.

Est-ce que cela pourrait entraîner une petite ruée vers les labos ou les pharmacies pour un test ? Là encore, les IS y ont pensé et un centre de dépistage sera installé sur une entrée à part. « Il pourra accueillir jusqu’à 200 personnes en même temps sur les heures de pointe, précise Jérôme Fechter. Comme juste avant midi, où certains arrivent pour le repas. » Celui-ci, justement, n’aura plus lieu sous un chapiteau fermé et climatisé. Une bâche pour abriter les convives a bien été installée mais c’est tout, et deux services ont été programmés pour éviter un afflux soudain.

Un centre de tests sera accessible et pourra accueillir jusqu'à 200 personnes en même temps. - Internationaux de Strasbourg

Avec 8.000 spectateurs espérés au maximum sur les huit jours de compétition, les IS espèrent bien sûr faire le plein. C’est déjà le cas pour la finale samedi 29, presque pour les demies la veille mais pas pour le reste. « Le plateau est très sympa avec toutes les Françaises, une joueuse du top 10 mondial [Andreescu] ou encore Venus Williams, ça va être sympa », conclut l’organisateur.