Le gardien de but nantais Alban Lafont. — AFP

Place à l’épisode numéro 35 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent la défaite (1-2) des Canaris contre Montpellier, dimanche soir, qui a précipité le club en barrages. Sur la saison, cette place de barragiste est-elle logique ? Retour également sur la soirée de dimanche avec l’altercation verbale entre le président Kita et l’entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian.

Les journalistes se demanderont dans quel état d’esprit l’équipe nantaise va aborder les barrages face au 3e de Ligue 2, Toulouse​. Auront-ils digéré cette défaite qui les a envoyés en barrages et les a privés de vacances immédiatement ? Les Canaris vont-ils réussir à se maintenir ? Un sondage a été posté sur le compte Twitter du podcast Sans contrôle.

Nouveau podcast mardi à partir de 17 h. La QUESTION de la semaine: Le #FCNantes étant obligé de jouer deux matchs de barrages contre Toulouse pour se sauver, où imaginez-vous le FCN dans une semaine après le retour face à Toulouse? @JMBoudard @pabard @dphelippeau @SimonReungoat — Sans Contrôle (@PodcastNantes) May 24, 2021

Enfin, un confrère toulousain donne les forces et faiblesses du Téfécé​. Il évoque aussi l’union sacrée autour du club, qui était descendu en Ligue 1 il y a un an.

Tous les mardis à partir de 17 heures

