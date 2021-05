BOXE La belle entre Fury et Wilder, maintes fois remises en raison du Covid, doit avoir eu lieu avant la réunification entre les deux Anglais selon un juge

Deontay Wilder lors du comba contre Tyson Fury, en février 2020. — John Gurzinski / AFP

Alors que Tyson Fury doit disputer un combat de réunification des ceintures poids lourds contre Anthony Joshua le 14 août en Arabie saoudite, un arbitrage aux Etats-Unis lui demande d’affronter à nouveau Deontay Wilder avant le 15 septembre, selon la presse britannique, mardi.

Ce troisième combat entre le « Roi des Gitans » et Wilder, après un nul en décembre 2018 et une victoire de l'Anglais au 7e round en février 2020 a été maintes fois remis en raison de la pandémie de Covid. Fury, détenteur de la ceinture WBC, avait fini par se tourner vers son compatriote Joshua, champion WBA, IBF et WBO pour un combat de réunification 100 % anglais.

La réunification en suspens

Ce week-end, il avait même annoncé sur son compte Twitter que le combat avait été fixé au 14 août en Arabie saoudite. Mais le clan Wilder avait demandé l’arbitrage d’un juge à la retraite, Daniel Weinstein, qui lui a donné raison, estimant que Fury avait jusqu’au 15 septembre pour respecter le contrat signé avec Wilder qui prévoyait un troisième combat.

Cet arbitrage n’a pas de valeur contraignante en lui-même, mais il pourrait être recevable devant un tribunal, estiment les médias britanniques. Selon le promoteur de Fury, Frank Warren, Fury reste déterminé à affronter Joshua.

« Nous travaillons dur pour y arriver »

« Tant que nous n’avons pas trouvé d’accord amiable avec les représentants de Deontay Wilder, je ne peux pas garantir que le combat (contre Joshua) aura lieu de façon certaine, a-t-il reconnu. Mais nous travaillons dur pour y arriver. On s’est parlé la nuit dernière et on espère y parvenir. »

Si aucun arrangement ne peut être trouvé, « Tyson, s’il le souhaite, ira affronter Wilder. Ce sont les deux seules options », a complété le promoteur. L’avis rendu par l’ex-juge Weinstein ne prévoit aucune somme pour le dédommagement de Wilder et permet tout à fait de repousser la date limite du 15 septembre, si les deux parties arrivent à se mettre d’accord. Ni Fury ni Wilder n’ont combattu depuis leur rencontre de Las Vegas il y a plus d’un an, qui était la première défaite de l’Américain, alors que Fury reste invaincu en 31 combats.