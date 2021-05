FOOTBALL « Eric The King » fait partie des six joueurs qui seront choisis au final par les fans

Eric Cantona va intégrer le Hall of Fame de la Premier League. — GERRY PENNY / AFP

Vingt-quatre ans après avoir annoncé sa retraite, Eric Cantona a été choisi ce mardi pour intégrer le Hall of Fame du football anglais. L’ancien joueur de Manchester United fait partie des six joueurs qui seront au final désignés par les fans pour faire partie de la première promotion de ce « Temple de la Renommée », dans une liste de 23 noms.

« Je suis très heureux et très fier, et en même temps pas si surpris, a réagi Canto dans des propos rapportés par Sky News. J’ai été chanceux de jouer pour cette équipe de Manchester United, avec de magnifiques joueurs, un magnifique manager et de magnifiques supporters. C’était le football dont je rêvais, car MU est un club qui veut gagner des trophées mais de la bonne manière. C’était déjà comme ça à l’époque de Matt Busby. C’est l’identité de ce club, sa philosophie. »

Avec Vieira bientôt ?

Fin avril, Thierry Henry et Alan Shearer avaient été les deux premiers joueurs désignés pour intégrer ce Hall of Fame. Parmi ceux qui pourraient les rejoindre, on retrouve un autre Français, Patrick Vieira​, capitaine des « Invincibles » d’Arsenal. Quelques autres joueurs étrangers sont également présents dans la liste : Denis Bergkamp, Didier Drogba, Peter Schmeichel ou Robin van Persie.

Chez les Anglais, on retrouve David Beckham, Paul Scholes, Roy Keane Andy Cole, John Terry, Frank Lampard, Tony Adams, Ian Wright, teven Gerrard, Robbie Fowler ou Michael Owen.