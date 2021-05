Zinédine Zidane va peut-être entraîner son dernier match avec le Real Madrid contre Villarreal. — Inigo Larreina/Shutterstock/SIPA

Zinédine Zidane, annoncé sur le départ samedi soir par la presse espagnole, a démenti dimanche avoir prévenu ses joueurs qu’il allait quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid à l’issue de la saison. « Comment pourrais-je annoncer maintenant à mes joueurs que je vais m’en aller ? C’est un mensonge », a déclaré le technicien français en conférence de presse après le court succès du Real sur le terrain de l’Athletic Bilbao dimanche (1-0) pour la 37e et avant-dernière journée de Liga, une victoire qui permet aux « Merengues » de croire encore en leurs espoirs de conserver leur titre en Liga.

« Je ne dirais jamais cela maintenant »

« On joue notre vie en Liga et je vais leur dire que je m’en vais ? Non, il n’en est rien. Je ne dirais jamais cela à mes joueurs maintenant. A la fin de la saison, on verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, je suis concentré sur la fin de saison », a répété « ZZ » au micro de Movistar. « Il nous reste un match et on va tout donner. C’est la seule et unique chose qui m’importe pour l’instant », a balayé Zidane dimanche après le succès à Bilbao.

Un démenti appuyé par Nacho, le buteur du soir pour le Real : « J’ai vu qu’il y a une info qui est sortie, comme quoi l’entraîneur nous aurait fait un petit discours l’autre jour… Euh, je crois qu’il lui reste encore une année de contrat et qu’il est content d’être ici avec nous comme il le dit toujours. C’est une décision qu’il prendra en accord avec le club. Pour l’instant, on n’en sait rien », a souligné le défenseur madrilène, concentré lui aussi sur la lutte pour le titre.

Encore une journée pour arracher le titre aux Colchoneros

Dimanche soir, l’Atletico a failli tout perdre contre Osasuna avant de s’en sortir sur un but de Suarez en toute fin de match​. Il suffira d’une victoire lors de la dernière journée à Valladollid aux hommes de Simeone pour remporter leur premier titre depuis 2014. Les Pucelanos sont pratiquement relégués, mais ils ont encore une toute petite chance de s’en sortir et leur président est un certain Ronaldo Nazario, qui aura à coeur de filer un coup de main au Real Madrid.