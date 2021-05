FOOTBALL L'ancien gardien de but havrais est décédé jeudi

L'ex-gardien du Havre Christophe Revault (ici en 2008) est décédé le 6 mai 2021. — FAYOLLE PASCAL/SIPA

La justice entend mettre la lumière sur les causes de la mort de Christophe Revault. Selon le quotidien Le Parisien, qui cite une source judiciaire, le parquet du Havre a ouvert une enquête après la disparition subite de l’ancien gardien de but du HAC et du PSG à l’âge de 49 ans. Une autopsie est prévue en milieu de semaine.

Christophe Revault​, reconverti au sein de la cellule de recrutement du Havre, a été retrouvé mort jeudi à son domicile, au sein de l’agglomération havraise. Sa disparition a fait l’objet de nombreux hommages. Vendredi, des supporteurs du Havre s’étaient réunis dans le stade Jules-Deschaseaux pour saluer sa mémoire.