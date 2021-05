L'ex-gardien du Havre Christophe Revault (ici en 2008) est décédé le 6 mai 2021. — FAYOLLE PASCAL/SIPA

Le football sous le choc, et particulièrement au Havre. Le gardien emblématique du HAC, Christophe Revault, est décédé jeudi, ont annoncé le journal de Seine-Maritime Le Courrier cauchois puis le club havrais. Selon le quotidien normand, le corps sans vie de celui qui a gardé la cage du Havre, mais aussi du PSG, de Rennes et de Toulouse avant de revenir au bercail, a été retrouvé à son domicile. Christophe Revault avait 49 ans.

« C’est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l’un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants », a écrit le club en confirmant le décès sur Twitter. « Nous perdons l’un des nôtres, une personnalité très attachante et un amoureux inconditionnel du HAC comme du Havre », a ajouté le président du club, Vincent Volpe.

Enfant de la Cavée Verte, icône Ciel&Marine, c’est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l’un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants. pic.twitter.com/mlDU5D48G9 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 6, 2021

Les hommages ont rapidement afflué dans le monde du football, à commencer par celui du Paris Saint-Germain, qui a évoqué sa « profonde tristesse » sur les réseaux sociaux. S'en suivront ceux, touchants, de Benjamin Mendy, de Juniho ou encore du Toulouse FC. « Nos pensées accompagnent ses proches. Mais aussi les amoureux des Violets. Nous sommes ce soir toutes et tous sous le choc... », a tweeté le club qui a changé sa bannière Twitter, y glissant un portrait noir et blanc du footballeur. « Repose en paix Christophe », a écrit le Stade Rennais, où Christophe Revault a évolué de 1998 à 2000, puis en 2006-2007.

Formé au Havre, Christophe Revault avait débuté sa carrière dans le club normand, alors en Ligue 1, avant d’être transféré au PSG (1997-1998) pour tenter d’assurer la difficile succession de Bernard Lama. Passé ensuite par Rennes et Toulouse, il est revenu terminer sa carrière sportive au Havre, où il est ensuite resté s’occuper de l’animation sportive, assurant d’ailleurs plusieurs intérims comme entraîneur.