Rhône: Un footballeur de 32 ans du FC Corbas décède d'un arrêt cardiaque durant l'échauffement

La rencontre de football amateur entre Sud Azergues et Corbas, dans le Rhône, a viré au drame samedi soir. Joueur au FC Corbas, Thibaud Durand (32 ans), est en effet décédé lors de la séance d’échauffement d’avant-match. Le club de Corbas a annoncé la triste nouvelle sur Facebook et s’est déclaré « profondément bouleversé » par ce brutal décès d’un malaise cardiaque.

Le match a fort logiquement été annulé et les messages de solidarité des clubs sportifs de la région sont nombreux ce dimanche sur la page Facebook du FC Corbas. « Par sa dévotion, ''Toby'' était à lui seul un hommage à sa ville, à son sport et à son club », indique notamment l’un de ses amis.

« Tu avais toujours un mot et un encouragement pour chaque équipe que tu voyais évoluer. Tes bonnes paroles et ta maturité étaient bénéfiques pour nous les plus jeunes », révèle aussi un licencié du club rhodanien en deuil.