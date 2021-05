La patte de Sampaoli — Daniel Cole/AP/SIPA

Florian Thauvin de plus en plus proche d’André-Pierre Gignac. Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille, a confirmé vendredi qu’un départ de Florian Thauvin vers le club mexicain des Tigres de Monterrey était une possibilité et que le joueur était en train de l’évaluer.

« J’ai parlé avec Florian et il m’a dit qu’il y avait une possibilité et qu’il l’évaluait. Mais c’est lui qui parlera de son futur », a déclaré Sampaoli, interrogé sur le sujet en conférence de presse.

« On le regrettera »

« Vous savez qu’on tient beaucoup à lui, il est un pilier de ce groupe. Et il le sait aussi. Mais il y a parfois des choses que les coachs ne contrôlent pas. Il y a des questions financières, il y a le temps passé ici, peut-être l’envie de connaître autre chose », a-t-il ajouté.

Thauvin sera en fin de contrat avec l’OM à la fin du mois de juin et il peut donc s’engager libre dans un autre club. Il est arrivé à l’OM en 2013 et n’a pas quitté le club provençal depuis, en dehors de six mois à Newcastle en 2015. Selon plusieurs médias mexicains, il serait tout proche de rejoindre les Tigres de Monterrey, le club où joue depuis 2015 l’ancien attaquant de l’OM André-Pierre Gignac.

« S’il part, je retiendrai le grand professionnel avec qui j’ai beaucoup aimé travailler et on le regrettera. Mais je n’essaierai pas de convaincre qui que ce soit. C’est une décision personnelle et on ne doit convaincre ou obliger personne, même si je le répète, je serai heureux qu’il reste », a encore déclaré Sampaoli.