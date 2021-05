Mattéo Guendouzi ne disputera pas la fin de l’Euro Espoirs avec l’équipe de France, qui affronte les Pays-Bas en quart de finale le 31 mai à Budapest. Le capitaine des Bleuets devrait aussi rater les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Le milieu de 22 ans s’est gravement blessé au pied droit mardi soir lors d’un match de Bundesliga remporté par son équipe du Hertha Berlin face à Fribourg (3-0, dont un but superbe de Nemanja Radonjic, prêté par l’OM).

ℹ️ @MatteoGuendouzi has been ruled out for the rest of the season.



Scans have confirmed that the midfielder has suffered a metatarsal fracture.



Get well soon, Mattéo! 🙏💙#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/67mUOJRytO