Florian Thauvin, entre une prolongation à l'OM et un départ à Monterrey ? — Daniel Cole/AP/SIPA

« Il y a un intérêt réciproque » autour d’un possible transfert du champion du monde français Florian Thauvin vers le club mexicain des Tigres de Monterrey, a expliqué à l’AFP une source au fait des discussions, confirmant une information de la presse mexicaine.

Plusieurs médias mexicains ont annoncé jeudi que l’attaquant marseillais, qui sera libre en fin de saison, serait sur le point de s'engager avec les Tigres, l’équipe où évolue depuis 2015 André-Pierre Gignac, ancien avant-centre de l’OM et de l’équipe de France. Thauvin est arrivé à Marseille en 2013 et n’a quitté la Provence que pour un court passage de six mois à Newcastle lors de la saison 2015-16.

Quel plaisir Sah 🙏🏻💙 https://t.co/vEx5iw8gIE — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) November 28, 2020

Sampaoli favorable à une prolongation

La question d’une éventuelle prolongation de contrat avec l’OM se pose depuis de longs mois et Pablo Longoria, le nouveau président du club, s’était dit la semaine dernière «plutôt optimiste» sur ce dossier.​ « Mais les fins de contrat en Europe, c’est très compliqué », avait-il ajouté, en parlant des situations de Thauvin et de Jordan Amavi, autre Marseillais qui sera libre en fin de saison mais devrait, lui prolonger, selon les informations de 20 Minutes.

Le nouvel entraîneur marseillais Jorge Sampaoli s’était lui aussi dit favorable à une prolongation du contrat de Thauvin, même si celui-ci traverse une saison mitigée après avoir vécu une saison blanche en 2019-20 à cause d’une grave blessure à une cheville. « On a toujours l’espoir que les grands joueurs soient dans un projet. Je considère qu’il est un grand joueur, qui doit retrouver son meilleur niveau. Il représente le club. Ça n’est pas sa meilleure saison mais on sait ce qu’il peut apporter. J’aimerais pouvoir compter sur lui, c’est un joueur déterminant », a déclaré le technicien argentin.