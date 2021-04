Thomas Tuchel et Zinédine Zidane, retrouvailles programmées ce mardi à Madrid. — Marca / Sipa

Depuis le fiasco de la Super Ligue, l’atmosphère vire parfois à la paranoïa dans l’entourage des clubs les plus impliqués dans la cabale. Du côté du Real Madrid en particulier. En Espagne, une inquiétude s’est ainsi fait jour, sur un possible arbitrage défavorable lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Chelsea, mardi soir.

Ce lundi, en conférence de presse, Zinédine Zidane a balayé cette hypothèse. D’abord en espagnol : « L’arbitre fera son travail et nous essaierons de bien jouer au foot. » Puis dans sa langue natale et dans une version plus courroucée : « Je l’ai dit en espagnol, je vais le dire plus clairement en français : l’arbitre va faire son job et nous, nous allons faire notre job sur le terrain. C’est tout ce qui nous importe. »

Chelsea était aussi de l’aventure Super Ligue, mais s’est retiré rapidement comme les cinq autres clubs anglais, dont Manchester City, adversaire mercredi du PSG dans l’autre demie. « J’ai confiance à 100 % dans l’arbitrage et dans l’UEFA, dans chaque arbitre à ce niveau », a assuré ce lundi Thomas Tuchel, la main sur le cœur.

Danny Makkelie sous pression

Le successeur de Franck Lampard à Stamford Bridge a enchaîné : « Nous avons besoin du meilleur arbitre mais je suis confiant dans le fait qu’il fera de son mieux. Je ne crois pas qu’il y ait un avantage ou un désavantage à cause d’un sujet politico-sportif. Je ne veux même pas y penser. »

On peut quand même imaginer que les médias espagnols décortiqueront toutes les décisions du Néerlandais Danny Makkelie, qui officiera mardi soir à Madrid.