Deux coureurs du Tour des Flandres,​ le Belge Otto Vergaerde et le Kazakh Yevgeniy Fedorov, ont été exclus pour comportement dangereux dès la première heure de course. À… 240 kilomètres de l’arrivée à Audenarde, Vergaerde (Alpecin), un coéquipier du vainqueur sortant Mathieu van der Poel, a bousculé de l’épaule Fedorov qui voulait relancer l’allure du peloton pointé à une quarantaine de secondes de l’échappée.

Yevgeniy Fedorov and Otto Vergaerde have been disqualified from #RVV21 for the below incident 👇 pic.twitter.com/bxf3LFnWZt