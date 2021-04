CYCLISME Initialement prévu le dimanche 11 avril, la course a été reportée à l’automne en raison du contexte sanitaire

Paris-Roubaix n'aura finalement pas lieu en avril 2021. — Stringer/AP/SIPA

Le report était dans l'air depuis plusieurs jours, il est désormais officiel. Prévu dimanche 11 avril, Paris-Roubaix a été reporté au dimanche 3 octobre a annoncé ASO, organisateur de l’épreuve, ce jeudi. Le contexte sanitaire avec l’annonce mercredi d’un nouveau reconfinement a encore eu raison de la reine des classiques définitivement maudite.

C’est la troisième fois en un an que l’Enfer du Nord voir ses dates annulées à cause du Covid. Que ce soit en avril 2020, en octobre 2020 ou maintenant en avril 2021, la course a été à chaque fois victime d’un calendrier qui coïncidait avec un confinement.

Le préfet du Nord s’est montré inflexible

Pourtant, de l’autre côté de la frontière, les Belges ont prouvé depuis l’automne que l’on pouvait organiser des grandes courses en période de pandémie. Las, le préfet du Nord n’a été sensible à aucun argument d’ASO, un organisateur qui a essayé de maintenir la course quoi qu’il en coûte.

Peine perdue, l’Enfer du Nord et sa première version féminine ont été reportés au week-end des 2 et 3 octobre soit une semaine après les championnats du monde organisés cette année en Belgique (Louvain) où le vélo continue de rouler. Une question de culture sans doute…