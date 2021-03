Alexis Pinturault — Marco Trovati/AP/SIPA

La chance du champion ? Alexis Pinturault n’est plus qu’à deux courses du gros globe de la coupe du monde de ski alpin. Les annulations des finales de descente​ puis du super-G lui permettent d’aborder le géant et le slalom en tant que leader du classement général, ce à quoi le Français ne s’attendait pas après les épreuves de vitesse, plus favorables à son rival suisse Marco Odermatt.

« C’était une longue journée, je ne m’attendais pas spécialement à l’annulation. Lenzerheide a l’air d’avoir un climat particulier ! […] Je n’ai pas envie de dire que c’est une bonne nouvelle, mais ça fait plus mes affaires à moi qu’à d’autres […] Je m’attendais à ce que Marco prenne la tête en vitesse », a-t-il commenté. « Ce week-end, ce sera toujours le même état d’esprit, attaquer, faire mon meilleur ski. En géant tout est possible, ce sera une belle bagarre », a-t-il ajouté alors qu’il se battra contre le Suisse également pour le petit globe de la spécialité.