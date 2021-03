Alaphilippe s'est imposé en patron lors de la 2e étape du Tirreno-Adriatico. — Marco Alpozzi/AP/SIPA

Julian Alaphilippe tient sa première victoire de la saison (sa 34e en carrière), et quelle victoire les enfants ! Le Français a gagné jeudi la deuxième étape de Tirreno-Adriatico courue entre Camaiore et Chiusdino (202 km). Avec son beau maillot de champion du monde sur les épaules, notre Juju national a mis le coup de pédale qu’il fallait au moment idoine pour devancer dans les derniers instants de la course le trio de l’enfer Mathieu van der Poel, Wout Van Aert et Tadej Pogacar​. Rien que ça.

Au général, c’est très serré entre ces têtes d’affiche. Si Van Aert, vainqueur mercredi de la première étape, garde sa place de leader, il est talonné de seulement quatre secondes par Alaphilippe et huit par van der Poel.