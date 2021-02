Naomi Osaka — James Gourley/Shutterstock/SIPA

Et de quatre pour Naomi Osaka​. Jamais inquiétée, la Japonaise n’a fait qu’une bouchée de l’Américaine Jennifer Brady en finale de l'Open d'Australie (6-4, 6-3) pour s’offrir son 4e titre majeur sur le circuit féminin.

Après un petit passage à vide dans la seconde partie de la première manche, Osaka a étouffé la résistance de Brady. L’ancienne numéro 1 mondiale, lauréate également des US Open 2018 et 2020 ainsi que de l’Open d’Australie 2019 et tombeuse de Serena Williams en demies, va retrouver le 2e rang lundi, tandis que l’Américaine va grimper à la 13e place, son meilleur classement en carrière.