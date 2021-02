Le Grec Stefanos Tsitsipas, battu nettement par Daniil Medvedev vendredi en demi-finale de l’Open d’Australie, a assuré qu’il ne serait « pas surpris » si le Russe décrochait le titre dimanche face à Novak Djokovic. « Je ne serais pas surpris de voir Daniil remporter le tournoi », a déclaré Tsitsipas (22 ans) en conférence de presse, en soulignant ne pas être « un site de paris en ligne ».

